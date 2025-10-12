PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST bu yıl ziyaretçi rekorunu kırdı! Katılımcı sayısı 1 milyonu aştı

Milli teknoloji hamlesinin simgesi olan TEKNOFEST, 2018’de 50 bin yarışmacıyla start aldı. Bu yıl ise 1 milyon 100 bin yarışmacı ile rekor kırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde millî teknoloji hamlesinin simgesi TEKNOFEST'in yolculuğu, 2018'den 2025'e katılımcılar, yarışmalar ve verilen desteklere ilişkin rapor hazırladı. TEKNOFEST'in 2018'den bu yana milyonlarca genci teknolojiyle buluşturduğunu ve sayısız yenilikçi projenin ortaya çıkmasına öncülük ettiğini belirten DMM, gençlere yönelik kablosuz haberleşme teknolojilerinden Kuantum Hackathon'a, blok zincir teknolojilerinden çip tasarımına, insansız deniz ve hava araçlarından otonom sürüş sistemlerine kadar birbirinden farklı yenilikçi alanlarda yarışmalar düzenlendiği bilgisini verdi.

İlk kez düzenlendiği 2018'de 81 il ve 122 ülkeden 17 binin üzerinde takım ve 50 binden fazla yarışmacının yarıştığı TEKNOFEST'in katılımcısı her geçen yıl arttı.

17-21 Eylül 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 137 paydaş ile birlikte düzenlenen yarışmada 58 ana kategori ve 137 alt kategoride teknoloji yarışmalarına, 81 il ve 96 ülkeden 565 bin 776 takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuru yaptı. Yarışmacılar içerisinden 13 bin yarışmacı finalist oldu.

Yarışmacılara 85 milyon liranın üzerinde maddi destek ve 65 milyon liranın üzerinde ödül sağlandı.

Raporda, millî teknoloji hamlesinin en güçlü vitrinlerinden biri olarak TEKNOFEST, önümüzdeki yıllarda da yenilikçi fikirleri desteklemeye, gençlerin hayallerine rehberlik etmeye ve Türkiye'yi küresel teknolojik rekabette üst sıralara taşımaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı

