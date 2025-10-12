PODCAST CANLI YAYIN

Tekne alabora oldu! 3 kişi hayatını kaybetti

Balık tutmak için Saroz Körfezi’ne tekneyle açılan arkadaşların hafta sonu macerası acıyla bitti. Alabora olan teknedeki 3 kişi can verdi

Çanakkale Gelibolu'da Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46), balık tutmak için Güneyli köyünden Saroz Körfezi'ne tekneyle açıldı.

Tekne Bakla Burnu açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Yavaş'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş'ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman'ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı. Dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

