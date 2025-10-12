Son Dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Türkiye ile Suriye arasındaki kapsamlı temasların sürdüğünü belirtti.

Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli ile mutabık olduklarını kaydeden Dışişleri Bakanı, "Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı." dedi.

Hakan Fidan paylaşımının devamında şu ifadeleri:

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.