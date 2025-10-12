Rojin Kabaiş'in vücudunda iki farklı DNA tespit edildi

VAN'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kayıplara karıştı. 15 Ekim'de ise Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedenine ulaşıldı. Sır ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor dosyaya girdi. Dosyada, Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Diyarbakır ve Van baroları, raporu Diyarbakır Barosu'nda düzenlenen ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurup ATK hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
