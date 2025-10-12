Papara'da kimlik bilgileri satıldı! 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parası aktarıldı! 28 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da Papara'ya yönelik yasa dışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 5 yöneticinin 28'er yıla kadar hapsi istendi.



İddianamede, 2 yılda Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasa dışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma aşamasında gizli tanık Ihlamur, "Bu sistemlere üye olabilmek için TC kimlik numaranızdan tutun da ev adresine, banka bilgilerinize, bankacılık şifrenize kadar vermeniz gerekmektedir. Sitelerin para trafiğini sağlamak içinse muhtaç insanların banka hesapları 500 TL ile bin TL arasında aylık kiralanmaktadır. Şu an Türkiye'de 40 milyon kadar insan yasa dışı bahis sistemine bulaşmış durumdadır. 30 milyonun bilgileri Ermenistan'ın ve İngilizler'in elinde bulunmaktadır. Bu sitelere giren herkesin IP adresleri ve cihaz bilgileri bu ülkelerin eline geçmektedir" demişti.



Papara soruşturması bitti. Patron Ahmet Faruk Karslı'nın 28 yıla kadar hapsi istendi.





Tutuklanan Ahmet Faruk Karslı ile birlikte 5 yöneticinin 12 milyar lira civarında yasa dışı para çıkışı sağladıkları anlaşıldı