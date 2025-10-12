PODCAST CANLI YAYIN

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Ömer Yaghi'ye Türkiye 2016'da ödül vermişti

Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Ömer Yaghi, İsrail işgalinin sürgün ettiği Filistinli bir ailenin çocuğu olarak Amman’daki mülteci kampında, tek odada büyüdü. Başkan Erdoğan, 2016 yılında Yaghi’ye Uluslararası Akademi Ödülü vermişti

Giriş Tarihi:
Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Ömer Yaghi'ye Türkiye 2016'da ödül vermişti

İsrail , 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında öğretmenleri ve akademisyenleri hedef alarak bilimi de susturmaya çalıştı. Saldırılarda 193 akademisyen ve 800 öğretmen hayatını kaybetti. İsrail işgalinin sürgün ettiği Filistinli bir ailenin çocuğu olarak Amman'daki bir mülteci kampında büyüyen Ömer Mwannes Yaghi ise fikirlerin susturulamayacağını dünyaya gösterdi.

Ömer Yaghi, 1965'te Ürdün'ün Amman kentinde, Gazze'den göç etmiş Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası kasaptı, annesi okuma yazma bilmiyordu. Çocukluğunu anlatırken şöyle diyor: "Küçük bir odada bir düzine kişiydik ve odamızı yetiştirdiğimiz sığırlarla paylaşıyorduk." Haftada yalnızca birkaç saat akan suyla yaşayan aile, yoksulluğa rağmen çocuklarının eğitimini sürdürmeye çalıştı.

Yaghi'nin bilime ilgisi, 10 yaşında bir kütüphanede gördüğü moleküllerle ilgili kitapla başladı. O kitap, hayatının yönünü değiştirmişti. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yaghi'nin bilimsel katkılarını 2016'da fark etti. Sürdürülebilir enerji ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmaları nedeniyle kendisine Uluslararası Akademi Ödülü verildi. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Erdoğan, o törende yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı: "Bilim coğrafyaları aşar. Bilim, milletlerin değil insanlığın ortak değeridir."

HER ŞEY SU İLE BAŞLADI
15 yaşında ailesinin tüm birikimiyle tek başına Amerika'ya gitti. İngilizce bilmeden başladığı zorluk yolculukta; gündüz çalıştı, gece derslerine girdi. 1985'te kimya lisansını, 1990'da doktorasını tamamladı. Harvard, Michigan ve UCLA'de görev yaptı. Yaghi, 1990'larda metal-organik çerçeveler (MOF) adı verilen yapıları geliştirdi. Nihayet Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.


2025 Nobel Kimya Ödülü, metal-organik çerçeveler alanındaki araştırmaları nedeniyle Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Ömer Yaghi'ye verildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!