Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Ömer Yaghi'ye Türkiye 2016'da ödül vermişti

İsrail , 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında öğretmenleri ve akademisyenleri hedef alarak bilimi de susturmaya çalıştı. Saldırılarda 193 akademisyen ve 800 öğretmen hayatını kaybetti. İsrail işgalinin sürgün ettiği Filistinli bir ailenin çocuğu olarak Amman'daki bir mülteci kampında büyüyen Ömer Mwannes Yaghi ise fikirlerin susturulamayacağını dünyaya gösterdi.



Ömer Yaghi, 1965'te Ürdün'ün Amman kentinde, Gazze'den göç etmiş Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası kasaptı, annesi okuma yazma bilmiyordu. Çocukluğunu anlatırken şöyle diyor: "Küçük bir odada bir düzine kişiydik ve odamızı yetiştirdiğimiz sığırlarla paylaşıyorduk." Haftada yalnızca birkaç saat akan suyla yaşayan aile, yoksulluğa rağmen çocuklarının eğitimini sürdürmeye çalıştı.



Yaghi'nin bilime ilgisi, 10 yaşında bir kütüphanede gördüğü moleküllerle ilgili kitapla başladı. O kitap, hayatının yönünü değiştirmişti. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yaghi'nin bilimsel katkılarını 2016'da fark etti. Sürdürülebilir enerji ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmaları nedeniyle kendisine Uluslararası Akademi Ödülü verildi. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Erdoğan, o törende yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı: "Bilim coğrafyaları aşar. Bilim, milletlerin değil insanlığın ortak değeridir."

HER ŞEY SU İLE BAŞLADI

15 yaşında ailesinin tüm birikimiyle tek başına Amerika'ya gitti. İngilizce bilmeden başladığı zorluk yolculukta; gündüz çalıştı, gece derslerine girdi. 1985'te kimya lisansını, 1990'da doktorasını tamamladı. Harvard, Michigan ve UCLA'de görev yaptı. Yaghi, 1990'larda metal-organik çerçeveler (MOF) adı verilen yapıları geliştirdi. Nihayet Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.





2025 Nobel Kimya Ödülü, metal-organik çerçeveler alanındaki araştırmaları nedeniyle Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Ömer Yaghi'ye verildi.