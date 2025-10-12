PODCAST CANLI YAYIN

Kripto para borsası patladı! 550 milyar dolar buhar oldu

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergisi açıklamaları sonrası kripto para piyasaları sert düştü. Piyasadan 550 milyar dolar silinirken, bazı altcoinler yüzde 90 değer kaybetti. Bitcoin 110 bin doların altına inerken, Ethereum da yüzde 13 gerileyerek 3.760 dolara düştü.

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi açıklamalarıyla adeta çalkalandı. Paniğe kapılan yatırımcılar büyük satış yaptı. Kaldıraçlı işlemlerde yıkım yaşandı. Sadece birkaç saat içinde toplam piyasa değerinden 550 milyar dolar buhar olurken, bazı altcoinlerde değer kaybı yüzde 90'a kadar ulaştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin 112 bin dolardan yüzde 9'dan fazla düşerek 110 bin doların altına indi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3 bin 760 dolar seviyesine geriledi

