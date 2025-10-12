PODCAST CANLI YAYIN

Kaçak avlanmada caydırıcı cezalar geliyor!

AK Parti’nin Milli Parklar Teklifi, ekolojik dengeyi bozanlara 3 yıla kadar hapis ve yüksek para cezaları getiriyor. Turistik tesisler planlı ve 49 yıl ile sınırlı yapılabilecek.

AK Parti, milli parklar ile ilgili önemli düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifi göre ekolojik dengeyi bozanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. İşte detaylar:

Milli Parklar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şu değişiklikleri içeriyor:

Parklarda kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesis yapılabilecek. Tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek.

İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren tesisler için uzun devreli gelişme planı veya gelişme planı şartı aranmayacak.

Yasak avlaklarda avlananlara verilen ceza 200 liradan 10 bin liraya yükseltiliyor. "Yaban hayatı koruma sahası", "yaban hayatı geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara verilen ceza ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek

