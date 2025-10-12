PODCAST CANLI YAYIN

Görevimiz Gazze!

Türk askeri Gazze’de aktif rol alacak. İnsani yardım, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda görev yapacak.

Görevimiz Gazze!

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkese göre; ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacak. Süreç ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir ortak komite tarafından denetlenecek.

Ateşkesi sahada takip edecek uluslararası görev gücünde Türkiye de aktif rol üstlenecek. Türkiye'nin bu süreçte insani yardım, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda görev alacağı ifade edildi. Ateşkes süreci üç aşamalı bir plan çerçevesinde yürütülecek. Türkiye'nin de yer alacağı bu yapı, ağırlıklı olarak sivil unsurlardan oluşacak; ancak belirli ölçüde askeri personel de sürece dâhil olacak. Planın ilk aşamasını oluşturan insani bölümde, yardım koridorlarının açılması, yardımların Gazze'ye ulaştırılması, altyapı onarımı, enkaz kaldırma çalışmaları ve kayıp cesetlerin bulunması yer alıyor. Siyasi aşamada, "Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi" (GITA) adında yeni bir yönetim mekanizması kurulması gündemde.

Mahallerine dönen on binlerce Gazzeli, evlerini, hatta sokaklarını bile yerinde bulamadı. Büyük bir yıkımla karşılaştı.

İki yıl süren İsrail bombardımanı sebebiyle elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı da tamamen yok olmuş durumda.

Türkiye'nin daha önceki BM Barış Gücü operasyonlarındaki deneyimi, Gazze'de üstleneceği yeni görev gücünde de önemli bir referans olarak gösteriliyor

