Eşini öldürdü deli raporu alıp serbest kaldı!

Korkunç olay, 2022'de Aydın Koçarlı'da yaşandı. Necla ve Mustafa Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Mustafa Aydoğdu, eşini bıçakla boğazından yaraladı. Ağır yaralanan Necla Aydoğdu, hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Aydoğdu tutuklandı. Mustafa Aydoğdu duruşmada, "Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Amacım öldürmek değil" dedi.



Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 25 Şubat 2025'te görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, 'akıl sağlığının yerinde olmadığı' bildirildi. Mahkeme, Aydoğdu'nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra dün hastaneden tahliye edildi.



'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK'

Mustafa Aydoğdu'nun babası Aziz Aydoğdu'nun yaptığı "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" paylaşımı pes dedirtti. Bunu gören çok sayıdaki vatandaş, "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı