Dünyanın en büyük cemevi Nevşehir'de kapılarını açtı

Nevşehir'de yapımı iki yıl süren ve "dünyanın en büyük cemevi" olma özelliğini taşıyan Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi, düzenlenen coşkulu bir törenle kapılarını açtı. Cemevinin inşa edildiği arazi, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanırken, projenin her aşamasında birçok ismin katkısı oldu.



Açılışa siyasilerden sanatçılara, vatandaşlardan kanaat önderlerine kadar yüzlerce kişi katıldı. Açılış törenine katılanlar arasında Cem Vakfı Başkanı Ahmet Rasim Tükeç de vardı. Tükeç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmesi konusunda olumlu görüş beyan etti. Yapım sürecine ciddi katkılar sundu" ifadelerini kullandı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım, İsmail Özdemir, İlyas Topsakal ve çok sayıda MHP'li isim katıldı.



Katılamayan bazı isimler ise çelenk göndererek tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da törende okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Bu aşk ocağının inşasına öncülük ettiği için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi