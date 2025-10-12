Drone pilotları hayat kurtarmak için geliyor

Türkiye'nin 81 ilinden yüzlerce 300 drone pilotu, hayat kurtarmak için el ele verdi. Merkezi Yalova'da olan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nde örgütlenen gönüllü pilotlar, herhangi bir afet anında hayat kurtarmak için seferber olacaklarını bildirdi.

Gönüllüler, Yalova'da gerçekleştirilen büyük deprem tatbikatında görev alarak ekiplere katkı sağladı. İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, 55 ilde yapılanmalarını tamamladıklarını, hedeflerinin 81 ilde görev yapmak olduğunu anlattı.





