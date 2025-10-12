PODCAST CANLI YAYIN

Charisis ödediği vergilerle övgüleri topladı

Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Sivas'ta 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Sivas Defterdarlığı'nın yayımladığı listeye göre, 15 milyon 476 bin TL vergi ödeyen Süleyman Erdemir zirvede yer aldı. Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yürüten Erdemir'i, Sivasspor'un Yunan futbolcusu Charisis 7 milyon 650 bin lira ile izledi. 29 yaşındaki Charisis, kariyerini Türkiye'de sürdürürken ekonomik sorumluluğunu da titizlikle yerine getiriyor. Vergi beyanında gösterdiği şeffaflık ve yüksek ödeme tutarı, onu yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincine sahip bir birey olarak da öne çıkardı. Yunan futbolcuya övgü yağdı.

