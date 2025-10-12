PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın Barış Zirvesi'ne katılması nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır’da düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi’ne katılacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından gerçekleşecek Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Başkan Erdoğan, 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

