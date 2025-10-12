Antalya'da altın yemek etkinliği

Antalya Manavgat Altın Susamını gastronomi turizmine kazandırmak ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Antalya'nın en önemli gastronomi miraslarından biri olan coğrafi işaret tescilli Manavgat Altın Susamı ile hazırlanan; Altın Susamlı Somon Şiş, Susamlı Karides Pane, Altına Bürünmüş Karyağdı, Sonbahar Işıltısı Çorbası, Ballı Susam Rüyası, Altın Ceketli Piliç, Köklerden Gelen, Somon Fileto Izgara, Torosların Kuzu Sırrı ve Kabak Puf gibi özgün lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Vali Hulusi Şahin, coğrafi işaretli ürünlerin Antalya'da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun bir gayret sarf ettiklerini söyledi