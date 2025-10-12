ABB için flaş gelişme

ABB'nin konser harcamalarına yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında, 154 milyon TL'lik vurgunla ilgili Mansur Yavaş'ın onayının alındığına dair mesajlar dosyaya girdi. Savcılık, Yavaş ve Özel Kalem için soruşturma izni talep etti. Yavaş, çağrıldığında ifade vereceğini açıkladı.
