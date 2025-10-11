Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Enflasyonla mücadele: Hedefimiz tek haneli rakamlara indirmek

Başkan Erdoğan Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma'da önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadele: Hedefimiz tek haneli rakamlara indirmek

Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Buradaki emekçi kardeşlerimize, bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Hüsnü kabul gösterip soframızı teşrif eden siz değerli misafirlerimize de tek tek hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi, muhabbetimizi, şu gönül birlikteliğimizi daim eylesin.

Biliyorsunuz dün Rizeli kardeşlerimizle birlikte yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışını yaptık. Millet bahçesi camimizin ve Ardeşen Kur'an kursumuzun da temellerini attık.

Toplam yatırım değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize'ye, bölgemize ve ülkemize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah daha nice yatırımları, nice eserleri bu güzel şehrimize kazandırmayı Rize ile birlikte 81 ilimize, 86 milyon vatandaşımıza layıkıyla hizmet etmeyi bizlere, sizlere, hepimize nasip eylesin. Yüksek bir tempoda geçen Rize ziyaretimizin neredeyse her dakikasını en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, kurumlarımızla, iş insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Rize'de eser ve hizmet sancağımızı gururla dalgalandırmanın çabası içindeyiz. Açılışını yaptığımız ve temellerini attığımız projeler bunun nişanesidir. Bundan sonra da inşallah aynı ciddiyet ve kararlılıkla Rize için çalışmaya, üretmeye, koşturmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE HER GEÇEN GÜN DAHA DA YAKLAŞIYORUZ"

Bu vesileyle bir kere daha geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime geçmiş olsun diyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu buradan tekrar hatırlatıyorum. Değerli misafirler, Türkiye yüzyılı hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var.

Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müsbet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duyuyoruz. Geçen ay açıkladığımız orta vadeli programla önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı iç dünyamızla ve milletimizle paylaştık. Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD seyahatlerimiz diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi.

'ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ'

Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müsaade edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımıza ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağlamak. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz. İş dünyamızın hükümetimizden beklentilerini elbette çok iyi biliyoruz. Enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak bu beklentileri de karşılayacak adımları peyderpey atacağız. Aziz kardeşlerim şu hakikatin sizin gibi bizler de gayet farkındayız. Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör kamu dayanışmasının çok büyük rolü var. Çalışkan, vizyon sahibi siz iş insanlarımıza her alanda öncülük ederek sizlerin yolunu açtık, engelleri ortadan kaldırdık, sizlere destek olduk. Sizler de önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Türk ekonomisine kan verdiniz, can verdiniz. Ağızlarını her açtıklarında yandık bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellerlerine değil bu ülkeye inandınız, bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye'ye nice başarıları birlikte yaşattık. Mesela 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte gittik.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA DÜNYADA İLK 3 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Mesela, yıllık 13,2 milyon turist ağırlayan ülkemizi sadece 2025'in ilk altı ayında 26 milyon 390 bin ziyaretçi ağırlayan ülke olarak dünyada dördüncü sıraya sizlerle beraber yükselttik, savunma sanayinde %80 olan dış bağımlılığımızı tersine çevirdik, kendi gemi filomuzu kurarak yer altı kaynaklarımızı keşfeye başladık, insansız hava araçlarında dünyada ilk 3 ülkeden biri olduk, benzer oranları diğer pek çok alanda görmek mümkündür, bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz, bir olacağız, birlikte olacağız ve hep beraber inşallah Türkiye olacağız.

Detaylar geliyor...