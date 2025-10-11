PODCAST CANLI YAYIN

Manavgat'taki yolsuzluk iddianamesi hazırlandı

CHP’li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 40 kişi, otellere imar ve ruhsat işlemleri karşılığı 180 milyon TL rüşvet almakla suçlanıyor.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesi hazırlandı. Eski belediye başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara, rüşvet tahsilatlarını yaptığı öne sürülen yeğeni Hüseyin Cem Gül ve baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 kişinin toplamda 180 milyon TL rüşvet olayına iştirak ettikleri belirlendi. İddianamede yer alan tespitlere göre, Manavgat sınırları içerisinde bulunan çok sayıda otelin imar, tadilat ve inşaat ruhsatları karşılığında milyonlarca lira rüşvet alındığı belgelendi

