Harvardlı profesörden övgü: Özlenen Özkan dünyada çığır açan bilim insanları arasında

Antalya'da AÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında dünyada çığır açan kadın bilim insanlarını açıkladı. Alanının dünya çapındaki en saygın isimlerinden olan Prof. Dr. Racowsky, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı bu alandaki öncü kadınlar arasında gösterdi. Prof. Dr. Racowsky, "2010'lu yıllara gelindiğinde tıpta rahim nakli konusunda gerçekten olağanüstü bir başarıya ulaşıldı. A.Ü, bu alanda öncü oldu" ifadesini kullandı.

Özlenen Özkan, dünyada ilk kez 2011'de kadavradan Derya Sert'e rahim nakli operasyonunu gerçekleştirdi. 2021'de ise Havva Erdem'e aynı operasyonu yaparak tıp tarihine geçti.



Prof. Racowsky, rahim nakli konusunda Türkiye'nin başarısına dikkat çekti. Prof. Özkan'ın bu alanda ilkleri başardığını söyledi.



Rektör Özkan, dünyada üreme tıbbı alanında 10 öncü kadın arasında gösterildi