Evlatları dönmedi hayrını kendi yaptı

Aksaray Ortaköy'e bağlı Ozancık köyünde yaşayan 7 çocuk babası Ahmet Köse (91), evde tek başına kaldı. Çocuklarından tekrar köye gelerek yerleşmesini isteyen Köse'nin bu dileği gerçekleşmedi. Yaşlı adam da miras bırakacağı mal varlığını satışa çıkararak hayır işlerinde kullanmaya karar verdi. Evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.



