PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li ABB'deki konser vurgununda 59 sayfalık iddianame

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 32 konserden 154 milyon lirayı cebe attı. 59 sayfalık iddianamede Tan Taşçı konserinden 35 milyon, Sıla konserinden ise 13 milyon vurgun yapıldığı anlaşıldı

Giriş Tarihi:
CHP'li ABB'deki konser vurgununda 59 sayfalık iddianame

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturması tamamlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. MASAK raporlarında 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin zarara uğratıldığı tespit edildi.

TEK FİRMAYA 304 MİLYON ÖDEME

Raporlarda konserlerin; tek şirketten hizmet alınarak gerçekleştirildiği tespitine yer veriliyor. Konserler için ayrılan 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının 4 firmaya, 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan Enfest organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı. Şüphelilerin parayı beyaz eşya tamircisi ve tekstilciye çektirdikleri belirtildi. Şüpheli Evren Teknik'in 2022-2024 yılları arasında nakit işlem hacminde büyük artış yaşadığı, kıymetli evrak kayıtlarına göre 2020-2025 döneminde yaklaşık 430 milyon lira tutarında çek keşide ettiği belirtildi. İsrafil Çetin'in 328 milyon 670 bin 434 lira, Murat Özkan'ın ise 82 milyon 517 bin lira çek tahsilatı yaptığı tespit edildi.

Ebru Gündeş için 69 milyon fatura kesilmişti.

SADECE İKİ KONSERDEN 47 MİLYON 878 BİN ZARAR

ABB'nin 30 Ağustos 2024'te Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Tan Taşçı konserine ödenen 41 milyon 950 bin liranın gerçek maliyetinin 7 milyon 332 bin 480 lira olduğu, bu konserden 34 milyon 617 bin 520 liralık kamu zararına yol açıldığı belirtildi. 16 milyon 500 bin olarak gösterilen Sıla konserinin maliyetininse 3 milyon 239 bin 460 lira olduğu tespit edildi. Belediyenin sadece bu iki konserden 47 milyon 878 bin 60 lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı

Ankara (Takvim.com.tr)Ankara (Takvim.com.tr)

Ankara'da vatandaşlar, belediyenin su altyapısını yenilememesi nedeniyle su ihtiyacını çeşmelerden karşılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
Takas Bank
Türkiye "şah" dedi! Yeni düzenin mimarı | Gazze'deki ateşkesin asıl kazananını İsrail basını itiraf etti! Müslümanların lideri Erdoğan
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Borsa İstanbul
Bugün yağmur var mı? 10 Ekim il il hava durumu raporu: MGM’den 2 ile sarı kod uyarısı
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...