CHP'li ABB'deki konser vurgununda 59 sayfalık iddianame

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturması tamamlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. MASAK raporlarında 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin zarara uğratıldığı tespit edildi.



TEK FİRMAYA 304 MİLYON ÖDEME



Raporlarda konserlerin; tek şirketten hizmet alınarak gerçekleştirildiği tespitine yer veriliyor. Konserler için ayrılan 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının 4 firmaya, 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan Enfest organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı. Şüphelilerin parayı beyaz eşya tamircisi ve tekstilciye çektirdikleri belirtildi. Şüpheli Evren Teknik'in 2022-2024 yılları arasında nakit işlem hacminde büyük artış yaşadığı, kıymetli evrak kayıtlarına göre 2020-2025 döneminde yaklaşık 430 milyon lira tutarında çek keşide ettiği belirtildi. İsrafil Çetin'in 328 milyon 670 bin 434 lira, Murat Özkan'ın ise 82 milyon 517 bin lira çek tahsilatı yaptığı tespit edildi.



Ebru Gündeş için 69 milyon fatura kesilmişti.



SADECE İKİ KONSERDEN 47 MİLYON 878 BİN ZARAR



ABB'nin 30 Ağustos 2024'te Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Tan Taşçı konserine ödenen 41 milyon 950 bin liranın gerçek maliyetinin 7 milyon 332 bin 480 lira olduğu, bu konserden 34 milyon 617 bin 520 liralık kamu zararına yol açıldığı belirtildi. 16 milyon 500 bin olarak gösterilen Sıla konserinin maliyetininse 3 milyon 239 bin 460 lira olduğu tespit edildi. Belediyenin sadece bu iki konserden 47 milyon 878 bin 60 lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı



Ankara (Takvim.com.tr)



