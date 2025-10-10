PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 il merkezli toplam 15 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya duyurdu! Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmada, hesaplarında 38 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta yakalanan şüphelilerin; internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, Sosyal medya platformları üzerinden "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdiBakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
Daltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiyeye iade edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Enselerindeyiz bizden kaçamayacaklarDaltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiyeye iade edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Enselerindeyiz bizden kaçamayacaklar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Borsa İstanbul
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!