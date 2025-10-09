Türkiye-Irak bağları güçleniyor! THY duyurdu: Süleymaniye seferleri yeniden başlıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz."