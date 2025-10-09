PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye-Irak bağları güçleniyor! THY duyurdu: Süleymaniye seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Üstün, "Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz."

