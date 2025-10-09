PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

KABUL BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

