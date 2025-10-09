Son dakika: Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
KABUL BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.