Serdar Öktem'in ölüm talimatını Daltonlar verdi

İstanbul’da trafikte saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in katil zanlıları, suikast talimatını yurt dışındaki suç örgütü lideri Mustafa Aktürk’ten aldıklarını itiraf etti; saldırının, rakip suç örgütü Casperler’ın davalarına bakması nedeniyle misilleme olduğu öne sürüldü.

İstanbul'da avukat Serdar Öktem, trafikte saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Öktem defnedilirken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Öktem'in katil zanlıları, sorguda talimatın suç örgütü Daltonlar'ın yurt dışındaki elebaşılarından olan Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı. Suikastın asıl nedeninin ise Serdar Öktem'in rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü. İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişiler ile Serdar Öktem yakın ilişki içindeydi. Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü.

