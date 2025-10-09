Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem

Fotoğraf (takvim.com.tr) Komisyon'un tüm üyelerinin dijital telif düzenlemesinin çıkarılması noktasında bir beklenti içinde olduğunu ve Komisyon olarak bir hedef koyduklarını dile getiren Elmas, "Tüm üyelerimizin kanunun çıkmasıyla alakalı ve servis sağlayıcıların kullandıkları bu ürünlerin teliflerinin mutlaka hak sahiplerine ödenmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Komisyon üyelerimizin, tüm siyasi partilerin katıldığı bir kanun teklifinin çok kısa süre içerisinde Genel Kurul'a geleceği noktasında bir hedefimiz ve çalışmamız var." dedi.



Fotoğraf (AA)

Elmas, "dijital telif" düzenlemesinin kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi: "Burada maksat şu: Daha kaliteli haber, daha emek verilmiş bir ürün ortaya çıksın. Bu emek verilmiş ürünle alakalı bir rekabet ortamı da doğsun. Emek verilerek yapılmış bir haberin karşılığının olması lazım. Bunun tüm servis sağlayıcılar tarafından okura ulaştırıldığı bir organizasyonun meydana getirdiği trafiğin bir gelir kaynağı olması da mümkün. Buradan reklamlar alınıyor, birtakım kazançlar elde ediliyor. Gazetecilerin, içerik sağlayıcıların emekleri, alın terleri, fedakarlıklarıyla ortaya çıkardıkları haberler üzerinden bu gelirler elde ediliyor. Kimsenin buradan reklam geliri elde etmesine karşı değiliz ama reklam geliri elde ediyorsa bu gelirin kaynağı, sebebi olan, bu gelirin elde edilmesine vesile olan bazı vasıtaların da bir anlamda değerlendirilmesi, takdir edilmesi gerekiyor. Biz, bu trafiği oluşturan çalışmaların ilk sahibinden itibaren kurumsal veya kişisel olarak ödüllendirilmesini, emeğin karşılığının verilmesini arzu ediyoruz. Zaten bu işe 'telif' diyoruz. Buna ait bir yasal düzenleme."



Fotoğraf (takvim.com.tr) AMAÇ İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK Yasanın engellenmesine müdahil olan bir kurum varsa yaptırımlarla karşılaşacağını dile getiren Elmas, "Yasaların gerektirdiği katkıyı, oranı veya yasaların gerektirdiği bir ödemeyi yerine getirmeyenler için de hukukun gerektirdiği bir yaptırım elbette uygulanacaktır. Buradaki amaç, herhangi bir organizasyonu köşeye sıkıştırmak değil, işbirliğini artırmak, kaliteyi, gelirleri artırmak." dedi.

