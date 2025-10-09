Başsavcı Duygu Bayar Öksüz Güllü'nün dairesinde yapılan incelemesinde bizzat katıldı

Ünlü şarkıcı Güllü Yalova Çınarcık'taki 5'inci kattaki evinin penceresinden düşüp ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Birbirinden ilginç iddialar art arda sıralandı. Otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürerken dün önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi Güllü'nün düştüğü dairede inceleme başlattı. Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.