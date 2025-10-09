PODCAST CANLI YAYIN

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz Güllü'nün dairesinde yapılan incelemesinde bizzat katıldı

Şarkıcı Güllü, Yalova'da 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti; otopsi raporu kanında uyuşturucu madde bulunmadığını, 3.53 promil alkollü olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde bilirkişi incelemesi başlattı.

Ünlü şarkıcı Güllü Yalova Çınarcık'taki 5'inci kattaki evinin penceresinden düşüp ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Birbirinden ilginç iddialar art arda sıralandı. Otopsi raporu tamamlandı. Sanatçının kanında uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Güllü'nün 3.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürerken dün önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi Güllü'nün düştüğü dairede inceleme başlattı. Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.

CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye'ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve