Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: "Grup kürsüsüne su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa"

Başkan Erdoğan, CHP'li belediyeleri ve Özgür Özel’i eleştirdi. “Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa” dedi.

Milyarca lira, belediyelerdeki akbabalara peşkeş çekilmiş. Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar. Sen önce millete su ver, çöp dağlarını kaldır, rüşvet çamurunu temizle. 25 yıllık hizmetin üzerine bir artı koymadınız.

Ankara'da su bidonu ile bekleyen vatandaşa, çöp dağları arasında işe gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor...

1989'dan 1994'e kadar Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı yaptığı İstanbul, o günlerde susuzluk ve çöplerle boğuşuyordu. Megakent'in kaderini Erdoğan değiştirdi.

Kötü kokudan kurtulamayan İzmirliler, çöp dağları, çamur yığınları ve susuzlukla mücadele ediyor.

Susuz kalan Ankaralılar, bidonlarla su taşımaya çalışıyor. Su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor

CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye'ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve