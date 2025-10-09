Milyarca lira, belediyelerdeki akbabalara peşkeş çekilmiş. Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar. Sen önce millete su ver, çöp dağlarını kaldır, rüşvet çamurunu temizle. 25 yıllık hizmetin üzerine bir artı koymadınız.
Ankara'da su bidonu ile bekleyen vatandaşa, çöp dağları arasında işe gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor...
1989'dan 1994'e kadar Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı yaptığı İstanbul, o günlerde susuzluk ve çöplerle boğuşuyordu. Megakent'in kaderini Erdoğan değiştirdi.
İZMİR 2025
Kötü kokudan kurtulamayan İzmirliler, çöp dağları, çamur yığınları ve susuzlukla mücadele ediyor.
ANKARA 2025
Susuz kalan Ankaralılar, bidonlarla su taşımaya çalışıyor. Su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: "Grup kürsüsüne su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa"
Başkan Erdoğan, CHP'li belediyeleri ve Özgür Özel’i eleştirdi. “Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa” dedi.
