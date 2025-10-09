Başkan Erdoğan: "Barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği 170 bin mazlumun yaralandığı bu tolu kıyımın son bulması için gereken neyse yapıyoruz.



Gayemiz daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanması. Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acının dinmesi arzumuzdur.

Hamas , Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş, barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir.



Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.



Gazetecileri, doktorları, insani yardım görevlilerini canice katlettiler. Masum çocukları açlıktan öldürdüler. Gazze'yi devasa enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar.



Mısır'daki görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız.

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanları CHP'li Gökhan Budak, DP'li Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Abid Özdemir, Uşak Ataş, YRP'li Eşref Varol, Soner Erkan ve Hayrettin Küçük'e rozetlerini taktı.



TRUMP RİCA ETTİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Hamas'la görüşülerek ikna edilmesi yönünde ricası olduğunu ve bunun gereğini de süratle yaptıklarını söyledi.



TÜRKİYE FOTOĞRAFI

Erdoğan, TBMM resepsiyonunda çekilen liderlerin bir arada olduğu fotoğrafla ilgili de "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Hiçbirimiz düşman değiliz. Ana muhalefetin Meclis'ten firar etmesi kendi bilecekleri iştir. Biz CHP'nin ne varlığı ile bahtiyar oluruz ne yokluğu ile kahroluruz. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur" dedi.