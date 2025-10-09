PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere memleketi Rize’ye geldi. Başkan Erdoğan, otobüste coşkulu kalabalığa seslendi, fotoğraf çekildi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Rize'den aldığımız felaket haberleri bizi çok üzdü. Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz

3 günlük Rize ve Trabzon programları için bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından geceyi geçireceği baba ocağı Güneysu ilçesine geçti.

Başkan Erdoğan memleketi Rize'de

Burada ilçe merkezinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, hemşehrilerine Cumhurbaşkanlığına ait otobüsten seslendi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük gezisi ve programları ile kısa bir bilgi veren Erdoğan, "Yarın Cuma, Cumartesi Rize'de programlarımız var. Pazar günü Trabzon'da programımız olacak. Orada da mitingimizi yapacağız. Kardeşlerim tabi bu aralar Rize'de maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlandı mı? Şimdi bu toparlanmış olmasın rağmen buraları bir gidip görelim istedik, göreceğiz inşallah.

Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki şimdi buraları çok güzel hale getirelim. Tabi TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm, ayrıca mutlu oldum. Bütün bunlarla süratle malum şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. İnşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi de görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de şuanda süratle yapımım devam ediyor onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber gerek alt yapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız" diye konuştu.

Erdoğan, slogan atan AK Partili gençlere yönelik de "Ak Gençlik' deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak. AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Şimdi yarın Cuma, cumanız şimdiden mübarek olsun ve hep birlikte inşallah cumanızı kutluyorum tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, daha sonra AK Partili gençlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, ardından dinlenmek üzere evine hareket etti.

Başkan Erdoğan, Rize'de. (AA)Başkan Erdoğan, Rize'de. (AA)

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Rize-Artvin Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolunu yarın hizmete açacakRize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolunu yarın hizmete açacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Takas Bank
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Borsa İstanbul
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Türk Telekom
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu