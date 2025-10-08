Somali'ye Türk şifası

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı. 200 yataklı hastane hem ülkedeki hem de ülke dışındaki hastalara yardım eli uzattı. Onlardan biri de safra yolu kanseri hastası Hadsan Dahır Cıbar'dı (68).



Cıbar, Dr. Resul Nusretoğlu tarafından ameliyata alındı. Nusretoğlu, ülke tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Cıbar'ı kurtardı. Dr. Resul Nusretoğlu, Hakkari Yüksekova'da 11 yıl görev yaptığını, harp cerrahisi konusunda deneyimli olduğu için Somali'de görev yapmak için başvurduğunu açıkladı. Dr. Nusretoğlu, şu ifadeleri kullandı: Ünlü bir fotoğraf var; Somali'deki çocuk kıtlıktan ölmek üzereyken başında akbaba bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o fotoğrafı gördükten sonra hastanenin temellerini atıyor. Burası Somali için çok büyük bir nimet. Çünkü bu hastanede çok büyük ameliyatlar yapılıyor.