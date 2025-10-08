PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan rozetleri taktı 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Son dakika haberi! Farklı partilerden 7 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısı sonrası belediye başkanlarına rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Giriş Tarihi:
AK Parti millete hizmet yolunda saflarını güçlendirmeye devam ediyor.

7 BELEDİYE BAŞKANI DAHA KATILDI

Farklı partilerden 7 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı.

Başkan Erdoğan (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan (Ekran görüntüsü)

ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısı sonrası belediye başkanlarına rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte AK Parti kadrolarına katılan yeni isimler:

1-Ardahan Göle Gökhan Budak CHP
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol YRP
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük YRP

