Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

K.Maraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olurken geride binlerce yarım kalan hayat bıraktı. Ailesini, evini, işini, semtini hatta geçmişini kaybeden binlerce kişi en güvenli liman olan devletin kurumlarını sığındı. Dulkadiroğlu'ndaki depremzede Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de, devlet baba sayesinde yeniden hayata sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tevekkeli Mahallesi'de inşa edilen köy evlerinden birine yerleşen çift, yine devletin desteğiyle hayvancılığa başladı. Bakan Murat Kurum, Koyunlu çiftinin yeni evlerinin görüntülerini, "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu. Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk" notuyla paylaştı



Mehmet Koyunlu, "Devlet bana ev yapmış. Dünya benim oldu" dedi.