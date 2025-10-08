Artvin'de İHA paniği

Trabzon'dan sonra şimdi de Artvin'de insansız deniz aracı paniği yaşandı. Balıkçılar dün sabah Hopa açıklarında deniz yüzeyinde bir cisimle karşılaştı. Söz konusu cismin insansız deniz aracı olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) birimi İDA'nın imhası için bölgeye gitti. İDA'nın 29 Eylül'de Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında belirlenen insansız deniz aracıyla aynı model olduğu bildirildi.