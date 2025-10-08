3.5 yaşındaki Beren'in kalbi artık sağlam...

Muğla'da 3.5 yaşındaki Beren, hayata gözlerini kalp hastası olarak açtı. Kalbinin sağ tarafının gelişmemiş olduğu saptandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Zorlu operasyon, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Buğra Harmandar, "Beren'in durumu iyi. Sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" Ameliyatın ardından küçük Beren'in gülümseyen yüzü, hastane personeli için en büyük moral oldu