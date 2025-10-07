Sumud Filosu’nda alıkonulan Sümeyye Sena Polat’tan annesine duygusal not

Ak Parti 27. Dönem İstanbul milletvekili İffet Polat'ın kızı Sümeyye Sena Polat, Sumud Filosuna katılan ve terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan 14 Türk vatandaşı arasında bulunuyor. Polat, "İsrail'e izinsiz giriş yaptım, deport edilmeyi kabul ediyorum" yazılı belgeyi imzalamadığı için İsrail tarafından henüz serbest bırakılmadı. Polat, "Bana dayattığınız ifadeyi kabul etmiyorum' demiştir. Sümeyye Sena Polat annesi İffet Polat'a bir not gönderdi. Notta şu ifadeler yer alıyor: "Annem! Burada her gün seni düşünüyorum. Beni sen eğitmeseydin ben bugün burada olamazdım.

Seni çok seviyorum. Çok iyiyim ben. Her şey Gazze için. Bunu bana sen öğrettin. Merak etme, en kısa zamanda evde olacağım. Sizi çok seviyorum."