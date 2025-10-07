PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu’nda alıkonulan Sümeyye Sena Polat’tan annesine duygusal not

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat, Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan 14 Türk arasında yer alıyor. İsrail’in “deport” belgesini imzalamadığı için hâlâ serbest bırakılmayan Polat, annesine gönderdiği notta “Beni sen eğitmeseydin burada olamazdım. Her şey Gazze için. Merak etme, çok iyiyim” ifadelerini kullandı.

Polat, "İsrail'e izinsiz giriş yaptım, deport edilmeyi kabul ediyorum" yazılı belgeyi imzalamadığı için İsrail tarafından henüz serbest bırakılmadı. Polat, "Bana dayattığınız ifadeyi kabul etmiyorum' demiştir. Sümeyye Sena Polat annesi İffet Polat'a bir not gönderdi. Notta şu ifadeler yer alıyor: "Annem! Burada her gün seni düşünüyorum. Beni sen eğitmeseydin ben bugün burada olamazdım.
Seni çok seviyorum. Çok iyiyim ben. Her şey Gazze için. Bunu bana sen öğrettin. Merak etme, en kısa zamanda evde olacağım. Sizi çok seviyorum."

