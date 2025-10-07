Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası

AA



GAZETECİLERİ VURDU

Bin 670 sağlıkçı, 140 sivil gönüllü, 254 gazeteci öldürdü. İnsani yardımları engelledi. 668 okulu yerle bir etti. 830 öğretmen ve 193 akademisyen hayatını kaybetti.

AA



ŞEHİRLERİ YERLE BİR ETTİ

En az 266 bin konut tamamen, 153 bini kısmen yıkıldı. 148 bin konut hasar gördü. 300 bin Gazzeli evsiz kaldı. Şehrin yüzde 92'si kısmen veya tamamen yok oldu.