Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binlerce Filistinli katledildi, şehirler yerle bir edildi, camiler ve okullar bombalandı. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler ve sağlıkçılar hedef alındı; Gazze’nin hafızasıyla birlikte doğası da yok edildi. İşte katil Netanyahu'nun suç dosyası...

Bugün 7 Ekim 2025... Katil devlet İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nı bahane edip 2 yıl boyunca kana doymadı. Soykırım yaptı, şehirleri yıktı, camileri yaktı, bebekleri aç bıraktı, hastaneleri bombaladı. Çağın Hitler'i Netanyahu, insanlığın yüz karası olarak tarihe yazıldı. Şimdi hesap vereceği gün bekleniyor. İşte katilin suç dosyası...

SOYKIRIM YAPTI
En az 68 bin Filistinli şehit oldu. Kayıplarla birlikte bu rakam 77 bine çıktı. 12 bin kadın öldü. Binlerce kadın çocuk düşürdü. 200 binden fazla kişi yaralandı.

BEBEKLERİ KATLETTİ
En az bini bebek, 20 binden fazla çocuk bombalarla-kurşunlarla yaşamını yitirdi. Ölen çocuklardan 13 bini öğrenciydi. Çoğu okul göremeden can verdi.

GAZETECİLERİ VURDU
Bin 670 sağlıkçı, 140 sivil gönüllü, 254 gazeteci öldürdü. İnsani yardımları engelledi. 668 okulu yerle bir etti. 830 öğretmen ve 193 akademisyen hayatını kaybetti.

ŞEHİRLERİ YERLE BİR ETTİ
En az 266 bin konut tamamen, 153 bini kısmen yıkıldı. 148 bin konut hasar gördü. 300 bin Gazzeli evsiz kaldı. Şehrin yüzde 92'si kısmen veya tamamen yok oldu.

İBADETHANELERİ BOMBALADI
850 cami, 3 kilise yıkıldı. 725 su kuyusu, 5 bin kilometrelik elektrik şebekesi yok edildi. 208 kültürel miras, 247 resmi bina, 292 spor alanı kullanılmaz hale geldi.

DOĞAYI YOK ETTİ
Tarım arazilerinin yüzde 86'sını ve balıkçı filosunun yüzde 72'sini yok etti. Yüz binden fazla Filistinli, yerini yurdunu bırakıp göç etmek zorunda kaldı.

