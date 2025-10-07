Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası

Bugün 7 Ekim 2025... Katil devlet İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nı bahane edip 2 yıl boyunca kana doymadı. Soykırım yaptı, şehirleri yıktı, camileri yaktı, bebekleri aç bıraktı, hastaneleri bombaladı. Çağın Hitler'i Netanyahu, insanlığın yüz karası olarak tarihe yazıldı. Şimdi hesap vereceği gün bekleniyor. İşte katilin suç dosyası...
SOYKIRIM YAPTI
En az 68 bin Filistinli şehit oldu. Kayıplarla birlikte bu rakam 77 bine çıktı. 12 bin kadın öldü. Binlerce kadın çocuk düşürdü. 200 binden fazla kişi yaralandı.
BEBEKLERİ KATLETTİ
En az bini bebek, 20 binden fazla çocuk bombalarla-kurşunlarla yaşamını yitirdi. Ölen çocuklardan 13 bini öğrenciydi. Çoğu okul göremeden can verdi.