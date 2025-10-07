İstanbul’da dev altın operasyon: Kamu zararı milyonlarca doları buldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı tespit edilen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlere yönelik operasyon yaptı. Buna göre İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketler, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketleri hedef aldı.

Devletin bu şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal etti.

Söz konusu şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında eritti. Eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği saptandı. Bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi. Söz konusu bu ihracat doğrultusunda devletten 12 milyon 537 bin dolar haksız kazanç aldıkları kaydedildi.

Özcan Halaç (Takvim Gazetesi)

Soruşturma kapsamında tespit edilen 23 şahıs hakkında, gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İAR'ın sahibi Özcan Halaç'ın da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.