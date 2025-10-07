PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da dev altın operasyon: Kamu zararı milyonlarca doları buldu

İstanbul Altın Rafinerisi’ne (İAR) baskın yapıldı. Devleti 12.5 milyon dolar zarar uğratan 23 şüpheliden 21’i gözaltına alındı. Zanlılar arasında İAR’ın sahibi Özcan Halaç da var...

Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı tespit edilen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlere yönelik operasyon yaptı. Buna göre İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketler, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketleri hedef aldı.

Takvim GazetesiTakvim Gazetesi
Devletin bu şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal etti.
Söz konusu şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında eritti. Eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği saptandı. Bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi. Söz konusu bu ihracat doğrultusunda devletten 12 milyon 537 bin dolar haksız kazanç aldıkları kaydedildi.

Özcan Halaç (Takvim Gazetesi)Özcan Halaç (Takvim Gazetesi)
Soruşturma kapsamında tespit edilen 23 şahıs hakkında, gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İAR'ın sahibi Özcan Halaç'ın da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

