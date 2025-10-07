PODCAST CANLI YAYIN

Çorum'da adliyede rüşvet skandalı: 22 kişi gözaltına alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin dosyalarını rüşvet karşılığında erteledikleri ya da usulsüz şekilde kapattıkları tespit edilen adliye personeline yönelik baskında, Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da aralarında bulunduğu 22 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum’da adliyede rüşvet skandalı: 22 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde rüşvet karşılığında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin dosyalarını usulsüz şekilde erteledikleri veya kapattıkları iddia edilen 22 adliye personeli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu'nda görev yapan bazı kamu görevlilerinin, hapis cezasına mahkûm edilen kişiler lehine maddi menfaat karşılığında erteleme kararı verdikleri ya da dosyaları usule aykırı şekilde kapattıkları yönünde bilgiler elde edildi.

22 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu çerçevede Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan baskında, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bu kapsamda Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli 'zimmet', 'rüşvet', 'ikna suretiyle irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir."

