Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail, son 2 günde 94 Filistinli’yi öldürdü

Dünya Gazze’deki katliamların durması için ayaklandı ama Siyonist katiller öldürmeye devam ediyor. İsrail 48 saatte 131 saldırı düzenledi.

Dünya, Gazze'de işlenen soykırıma karşı ayaklandı. Dünyanın bir çok kentinde milyonlar katil İsrail'i durdurun çağrısı yapıyor.
Ancak katiller bu çağrıları görmezden gelirken, saldırılarına devam ediyor.
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları ile son 2 günde 94 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

131 SALDIRI YAPILDI
İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61'inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.
Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail'in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze'yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.

