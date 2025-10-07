Ankara'daki su krizi giderek büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk ve şaibeli kurultayın ortasında kaldı! Sorumlu olduğu belediyelerde vatandaşa hizmeti bıraktı. Ankara da bu noktalar arasındaydı. Ankara'nın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Kesikköprü Barajı hattında yenilenmeyen borular patladı. Şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulandı. Bidon satışları arttı. Vatandaş su tankerlerinin önünde beklemek zorunda kaldı.

NIHAT Yalçın, Yavaş ve ekibi yüzünden vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. (Takvim Gazetesi)



TEPKİ BÜYÜYOR

Başkentin pek çok ilçesinde ardı ardına uygulanan su kesintileri vatandaşları mağdur etti. Su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurabilmek için saatlerce bekledi. Kimi vatandaşlar ise suya ulaşmak için kilometrelerce uzaktaki mahalle çeşmelerine kendi imkanlarıyla gitmeye çalıştı. Vatandaşlar "Bu çağda bu olur mu" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne öfke yağdırdı. ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın da Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Yalçın, "Çamlıdere ve Kurtboğazı havzaları Ankara'yı rahatlıkla besleyecek kapasiteye sahipken, Kesikköprü hattı bahane edilerek su kesintisi uygulanamaz.

Ankaralıların yaşadığı mağduriyetin tek sorumlusu Mansur Yavaş ve ekibidir. Görevi kötüye kullanmış, vatandaşı susuzluğa mahkûm ederek suç işlemiştir" dedi.

Kesikköprü Hattı’ndaki borular patladı. Ankara susuz kaldı! (Takvim Gazetesi)

Kesikköprü Hattı'ndaki borular patladı. Ankara susuz kaldı!