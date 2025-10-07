PODCAST CANLI YAYIN

Ankara merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon! Eş zamanlı gözaltı kararı verildi!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

6 GÖZALTI KARARI!

Soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 6 şüphelinin Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yapılan açıklamada, "Verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere 6 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 7 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi." denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

