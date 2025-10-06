Milyonlar Gazze için ayakta: Siyonist katiller hesap verecek

İsrai'ın Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Türkiye genelindeki yürüyüşlerle protesto edildi.

İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi, Gazze'ye destek sloganlarıyla yürüyerek İsrail saldırılarını lanetledi.

FILISTIN'IN özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için 'Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde onbinler İstanbul'da Ayasofya Camii önünden Eminönü'ne kadar yürüdü. Filistin bayraklı yüzlerce teknele, İstanbul Boğazı'nda Gazze için bir araya geldi. "Siyonist katiller hesap verecek, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Nehirden denize Özgür Filistin" diye sloganı atan onbinler Gazze'ye selam gönderdi. Ankara'da Melike Hatun Camisi önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Meydanı'na kadar sürdü. İnsan seline dönüşen yürüyüş sırasında katil İsrail'e seslenen kalabalık, "Gazze yalnız değil. Katiller hesap verecek" diye seslendi.

81 İL TEK YÜREK

İzmir'de Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Türkiye'nin 81 iline yayılan tepki yürüyüşüne katılan yüzbinler, "Türkler ayakta, Gazze yalnız değil" mesajını verirken terörist Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesinin işlediği soykırım nedeniyle hesap vereceği vurgulandı.

Terör devleti İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliam ve ablukaya karşı, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve onlarca gemiden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için uluslararası sulardan Gazze'ye hareket etti.

Ancak soykırımcı İsrail'in filolara yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, dünya genelinde tepkilere yol açtı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.