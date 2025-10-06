CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde

Bir yandan şaibeli kurultay davası diğer yandan belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile mücadele eden CHP'de sular durulmuyor. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için adımlar atan parti yönetimi, büyük tepkilere rağmen temmuz ayında kongreler takvimini de ilan etmişti.

CHP'li Özgür Özel'in Silivri'de tutuklu bulunan yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti (AFP) 300'E YAKIN İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİ



Mahkeme sonucunu bile beklemeden delege yapısını kökten değiştirmek için düğmeye basan CHP yönetimi, 13 Ağustos'ta mahalle seçimlerini başlatmıştı. Genel merkez baskısı ve yüzde 25 bandında kalan katılım ile gündem olan seçimlerin ardından ilçe kongrelerine geçildi. İddiaya göre ilçe kongrelerine de parti yönetiminin ağır baskısı damga vurdu. Geçen hafta itibarıyla tamamlanan kongreler kapsamında, 300'e yakın ilçe başkanının değiştiği bildirildi. Böylelikle yurt genelindeki ilçe başkanlarının neredeyse 3'te 1'inde değişime gidilmiş oldu.