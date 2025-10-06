PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde

CHP'deki şaibeli kurultay ve belediyelerdeki yolsuzluklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen yöneticilere tasfiye operasyonu başladı. Geçen hafta itibarıyla tamamlanan kongreler kapsamında, 300'e yakın ilçe başkanı değişti. Bu kapsamda il kongrelerinde de büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor.

Bir yandan şaibeli kurultay davası diğer yandan belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile mücadele eden CHP'de sular durulmuyor.

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için adımlar atan parti yönetimi, büyük tepkilere rağmen temmuz ayında kongreler takvimini de ilan etmişti.

CHP'li Özgür Özel'in Silivri'de tutuklu bulunan yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti (AFP)CHP'li Özgür Özel'in Silivri'de tutuklu bulunan yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti (AFP)

300'E YAKIN İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİ

Mahkeme sonucunu bile beklemeden delege yapısını kökten değiştirmek için düğmeye basan CHP yönetimi, 13 Ağustos'ta mahalle seçimlerini başlatmıştı. Genel merkez baskısı ve yüzde 25 bandında kalan katılım ile gündem olan seçimlerin ardından ilçe kongrelerine geçildi.

İddiaya göre ilçe kongrelerine de parti yönetiminin ağır baskısı damga vurdu. Geçen hafta itibarıyla tamamlanan kongreler kapsamında, 300'e yakın ilçe başkanının değiştiği bildirildi. Böylelikle yurt genelindeki ilçe başkanlarının neredeyse 3'te 1'inde değişime gidilmiş oldu.

CHP Genel Merkezi (AA)CHP Genel Merkezi (AA)

CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERE TASFİYE

Makamını kaybeden söz konusu isimler, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ilçe başkanı seçilmişti.

Partili kaynaklar, yaklaşık 300 ilçe başkanının büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilindiğini ve bu sebeple genel merkezin de müdahalesiyle görevlerini kaybettiğini öne sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

25'E YAKIN İL BAŞKANI DA DEĞİŞEBİLİR

Edinilen bilgilere göre il kongrelerinde de büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor. Bu kapsamda en az 25 il başkanının değişebileceği, bu isimlerin yerine genel merkezin işaret ettiği adayların seçilmesinin beklendiği aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, kongreler takviminin tamamlanmasıyla birlikte, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen tüm potansiyel muhalif grupların parti içerisindeki etkisinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

CHP kurultayı (AA)CHP kurultayı (AA)

39. OLAĞAN KURULTAY TARİHİ NETLEŞECEK

Bugün gerçekleştirilecek olan MYK toplantısında, 39. Olağan Kurultay tarihinin de netleşmesi bekleniyor. Şaibeli kurultay davasına yönelik büyük endişe sebebiyle kurultay üstüne kurultay yapan CHP yönetimi, mahkemeden nihai karar çıkmadan olağan kurultayını da gerçekleştirerek, süreci daha da belirsiz hale sokmayı hedefliyor.

