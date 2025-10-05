PODCAST CANLI YAYIN

Saç bağışı yapıp kandırmaya çalıştılar

İstanbul’da hemşire Sedanur Yılmaz Arı, kuaförde saçlarını bağış için kestirmek istedi. Ancak usturayla dipten kesildiğini fark edince şüphelenip araştırma yaptı. Bağışın kabul edilmediğini öğrenen Arı, saçlarını geri alıp kuaför hakkında suç duyurusunda bulundu. “Kimse bağış adı altında kandırılmamalı” dedi.

Giriş Tarihi:
Saç bağışı yapıp kandırmaya çalıştılar

İstanbul'da hemşire Sedanur Yılmaz Arı (26), nöbetten çıktıktan sonra saçlarını kestirmek için mahallesindeki kuaföre gitti. Arı, kuaföre saçlarının gür olduğunu ve taramada zorlandığını söyleyerek ara makas işlemi talep etti. İddiaya göre kuaför, saçı keserken "Kanserli çocuklara bağış yapıyorum" dedi. Bunun üzerine Arı da saçlarının boşa gitmemesini kesilen parçaların bağış yapılmasını istedi. Ancak genç kız, bir süre sonra saçlarının usturayla dipten kesildiğini fark etti. Sedanur Arı, o an şüphelenerek saçlarının fotoğrafını çekti. Araştırdığında bağış kabul edilmediğini ve işlemin bu şekilde yapılmadığını öğrendi. Kuaföre tekrar giden Sedanur Arı, saçlarını geri alıp oradan ayrıldı. Arı, "Bu konu benim için çok hassas. Hiç kimse 'Bağış' adı altında kandırılmamalı" diyerek işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
İşte emekliye zam formülleri... Dikkat çeken 4'lü zam detayı! İşte tek tek hesaplanan formüller...
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat