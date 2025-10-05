Saç bağışı yapıp kandırmaya çalıştılar

İstanbul'da hemşire Sedanur Yılmaz Arı (26), nöbetten çıktıktan sonra saçlarını kestirmek için mahallesindeki kuaföre gitti. Arı, kuaföre saçlarının gür olduğunu ve taramada zorlandığını söyleyerek ara makas işlemi talep etti. İddiaya göre kuaför, saçı keserken "Kanserli çocuklara bağış yapıyorum" dedi. Bunun üzerine Arı da saçlarının boşa gitmemesini kesilen parçaların bağış yapılmasını istedi. Ancak genç kız, bir süre sonra saçlarının usturayla dipten kesildiğini fark etti. Sedanur Arı, o an şüphelenerek saçlarının fotoğrafını çekti. Araştırdığında bağış kabul edilmediğini ve işlemin bu şekilde yapılmadığını öğrendi. Kuaföre tekrar giden Sedanur Arı, saçlarını geri alıp oradan ayrıldı. Arı, "Bu konu benim için çok hassas. Hiç kimse 'Bağış' adı altında kandırılmamalı" diyerek işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.