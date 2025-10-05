Organ nakli yeni hayatlara umut oluyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kongreye, 20 ülkeden yaklaşık 100 bilim insanı katıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yönettiği "Hastaların Deneyimleri" başlıklı oturumda, dünyada ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, oğlu "Ömer Özkan" ile, ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ise kızı "Özlenen" ile yer aldı. Sahneye ailesiyle çıkan iki anne, yaşadıkları tarihi süreci ve duydukları mutluluğu katılımcılarla paylaştı. Bu özel anlar, kongreye ayrı bir anlam kattı.



BÜYÜK SORUMLULUK

Derya Sert, "Zor ama çok güzel bir süreç geçirdik. Önce Allah, sonra Ömer hocama ve Özlenen hocama teşekkür ediyorum. Çok başka bir duyguymuş annelik. Nakil olalı 15 yıl oluyor. 9 yıl sonra yavrumuza kavuştuk. Gül vakti geldiği zaman açarmış, biz de o vakti bekledik. İyi ki Ömer hocamızın ve bizim bu sabrımız varmış" dedi. Havva Erdem ise "Ömer hocamın hastası olduğum için çok şanslıyım. Bize bu mutluluğu yaşattılar. Akdeniz Üniversitesi artık bizim ikinci evimiz, ailemiz oldu.. Dilerim ki bizden sonra bekleyen tüm kadınlar da bu mutluluğu yaşarlar" sözlerini kaydetti.



GURUR DUYUYORUZ

Dünyanın ilk rahim nakli ile Akdeniz Üniversitesi'nin bu alanda öncü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dünyada 140'tan fazla rahim nakli yapıldı ve onlarca sağlıklı doğum gerçekleşti. İlk rahim nakli hastamız ve mucize bebeklerimizin dünyanın en önemli bilim insanlarıyla aynı sahnede yer alması, bilimin hayata dokunan gücünün en somut göstergesidir. Bu, bizim için gurur verici bir andı" dedi.



YENİ BİR YAŞAM UMUDU

Prof. Dr. Ömer Özkan da rahim naklinin 15 yıllık yolculuğunda kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek "Rahim nakli, tıbbın yalnızca bilimsel yönünü değil, aynı zamanda insana umut ve yeni bir yaşam sunan yönünü de gözler önüne seriyor. Bu buluşma, gelecekteki bilimsel iş birliklerinin de temelini oluşturacak" diye konuştu.



Prof. Özlenen Özkan, rahim nakli ile evlatlarına kavuşan Derya Sert ve Havva Erdem'in mutluluğunu böyle paylaştı.