İstanbul Gazze'ye destek yürüyüşü saat kaçta? 5 Ekim "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nerede başlayıp, nerede son bulacak?

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Gazze'ye yönelik deniz ablukasının Küresel Sumud Filosu'nun girişimleriyle aşıldığını vurguladı. Güney, 2 Ekim 2025'in "siyonist rejimin denizden uyguladığı ambargonun kırıldığı gün" olarak tarihe geçtiğini belirterek, ikinci ve üçüncü özgürlük filolarıyla bu çabaların devam edeceğini söyledi.