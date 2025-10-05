PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Gazze'ye destek yürüyüşü saat kaçta? 5 Ekim "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nerede başlayıp, nerede son bulacak?

Filistin’in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu’na destek için bir araya gelen Filistin’e Destek Platformu, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek yürüyüş için çağrı yaptı. Peki 5 Ekim "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nerede başlayıp, nerede son bulacak? İşte merak edilenler.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Gazze'ye yönelik deniz ablukasının Küresel Sumud Filosu'nun girişimleriyle aşıldığını vurguladı. Güney, 2 Ekim 2025'in "siyonist rejimin denizden uyguladığı ambargonun kırıldığı gün" olarak tarihe geçtiğini belirterek, ikinci ve üçüncü özgürlük filolarıyla bu çabaların devam edeceğini söyledi.

5 Ekim'de Tüm Türkiye'de Eylemler

Güney, 5 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ayasofya Camii'nden başlayıp Eminönü Meydanı'nda son bulacak yürüyüşe İstanbul'daki tüm vatandaşları davet etti.

Aynı gün Türkiye'nin farklı illerinde de eş zamanlı basın açıklamaları, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Bu eylem yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak." dedi.

"Özgürlüğe Yürüyoruz" Yürüyüşü Nedeniyle İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Filistin'e Destek Platformu tarafından bugün Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na düzenlenecek "Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, yürüyüş güzergâhında alınan tedbirler kapsamında alternatif güzergahlar oluşturulduğunu açıkladı.

Yürüyüş Güzergâhında Kapanacak Yollar

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş süresince belirli yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında yapılacak yürüyüş programı kapsamında; Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ve Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alternatif Güzergahlar Belirlendi

Yürüyüş süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergahlar önerildi. Valilik, Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi'nin alternatif olarak kullanılabileceğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve yürüyüş güzergâhındaki trafik işaret ve yönlendirmelere uymaları çağrısında bulundu.

