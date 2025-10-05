İstanbul Gazze'ye destek yürüyüşü saat kaçta? 5 Ekim "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nerede başlayıp, nerede son bulacak?

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Gazze'ye yönelik deniz ablukasının Küresel Sumud Filosu'nun girişimleriyle aşıldığını vurguladı. Güney, 2 Ekim 2025'in "siyonist rejimin denizden uyguladığı ambargonun kırıldığı gün" olarak tarihe geçtiğini belirterek, ikinci ve üçüncü özgürlük filolarıyla bu çabaların devam edeceğini söyledi.
5 Ekim'de Tüm Türkiye'de Eylemler
Güney, 5 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ayasofya Camii'nden başlayıp Eminönü Meydanı'nda son bulacak yürüyüşe İstanbul'daki tüm vatandaşları davet etti.
Aynı gün Türkiye'nin farklı illerinde de eş zamanlı basın açıklamaları, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Bu eylem yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak." dedi.