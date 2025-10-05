PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün menajeri sessizliğini bozdu!

Şarkıcı Güllü’nün olaylı ölümünde dikkatleri üzerine çeken menajeri Çiğdem Deniz Emir, yaşanılanlar sonrasında sessizliğini bozdu. Emir, “Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok” şeklinde konuştu

Güllü lakabıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İlk otopsi raporlarında herhangi bir darp izine rastlanmamasına rağmen, soruşturma "şüpheli ölüm" kapsamında cinayet masasına devredildi. Güllü'nün soruşturması çerçevesinde kızı ve oğlu adliyede 5 saat ifade verdi.

'AŞAĞI İNDİĞİMDE GERÇEKLE YÜZLEŞTİM'
Ölümünün ardından sır perdesi hala aralanmayan Güllü'nün ölümünde tüm oklar menajerinin üzerindeydi. İddiaların odağındaki menajer Çiğdem Deniz Emir, Güllü'nün ölümünden sonra sessizliğini bozdu. Emir, "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Helalleşemedim, vedalaşamadım. Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını gördüm. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim. Güllü Hanım'la 3 ay bir ticari anlaşmazlık yaşandı. Bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yoktu" şeklinde konuştu.

