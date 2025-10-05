9 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla Bodrum'da 2022 yılında Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı. Çift, hastaneye kaldırıldı. Hanzade Özerten Urul, 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti, Emre Urul'un ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren 36 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Ankara'da gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı