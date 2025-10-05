4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız

Yusuf Tekin. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Eğitim öğretimde yapılan düzenlemeleri ziyaret ettikleri il ve ilçelerdeki öğretmenlerle yaptıkları istişarelerle karar verdiklerini, bu şekilde attıkları adımlarla eğitimde doğru sonuçlara varılabileceğine inandıklarını belirten Tekin, Bakanlık olarak sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu yılın eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gelen geri dönüşlere ve okullardaki hijyen durumuna ilişkin soru üzerine Tekin, Türkiye genelinde 110 bin civarında okul binası bulunduğunu, dolayısıyla bu kadar büyük bir yapı stoku içerisinde bazı aksaklıkların çok doğal olduğunu kaydetti.

Herhangi bir aksaklık Bakanlığa ulaştığında anında müdahale ettiklerini, spesifik sorunlar dışında bir problem olmadan eğitim öğretim dönemini başlattıklarını aktaran Tekin, tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Bakanlık olarak, temizlik ve güvenlik ihtiyacını İŞKUR üzerinden temin ettiklerini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanlığının çağdaş istihdam politikalarına uygun olarak haftada 5 gün değil de kısmi çalışma programı, İş Gücü Uyum Programı adıyla bir program yaptı ve bizim okullarımızdaki temizlik ihtiyacımızı gidermek için daha önceki yıllarda çalıştırdığımız Toplum Yararına Çalışma Projesi'nde istihdam edilen kişinin iki katı kadar bize personel stoku ayırdı. Yani yaklaşık 130 bin kişi. Ama dediğim gibi bu haftada 3 gün çalışacak şekildeydi. Çalışma Bakanlığımızın da bu konudaki yaklaşımı çok pozitif. Fakat şunu gördük. Türkiye'nin toplumsal yapısı, istihdam anlayışı haftada 3 gün çalışmayı kaldıramadı.

Oturmayınca, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'e ve Çalışma Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hemen müdahale ettik ve tekrar Toplum Yararına Çalışma Projesi ile devam ettik. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Oradaki tek sorun şu, bu projenin doğası gereği istihdam ettiğimiz kişiler bir defa çalışabiliyorlar. Yani önümüzdeki yıl aynı kişi bu projeden yararlanamıyor. Böyle olunca bazı küçük yerlerde insan kaynağı tükenmiş oluyor. Bu türden olağan dışı problem, durumlar için Çalışma Bakanlığı bir düzenleme yapacak. Biz, Bakanımızla da konuştuk. Onun dışında temizlik ve güvenlikle ilgili problem de çok şükür giderilmiş durumda."

"Eğitim öğretimin başlamasının üzerinde gerilim yaratıp yaratmadığına" ilişkin soru üzerine Tekin, tam tersine yeni dönemin başlamasıyla heyecanlandığını söyledi.